AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تاجر وفتاة وأجنبي.. ضبط شقة لتصنيع الكحول والمطهرات المغشوشة في الشيخ زايد

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:47 م
كلبش
كلبش
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شقة لتصنيع الكحول والمطهر غير الصالحين للاستعمال بالشيخ زايد. 

وبحسب بيان، اليوم، الأحد، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم ثان الشيخ زايد مفادها قيام كل من "كريم ع. ح. ح" سن 30 تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص.م.س" اريتري الجنسية عامل بمقهي، و"سما م.أ.م" سن 25 مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة استهدفت الشقة المشار إليها وتم ضبط 183 زجاجة معبأة كحول مطهر مخلوط بجل مدون عليها استريم سعة لتر، و2400 زجاجة جل مطهر سعة الواحدة 100 مللي، وماكينة تغليف، وماكينة كي، وميزان الكتروني، ومجموعة من الأختام والاستيكرات والعلامات المائية.

تم تقنين الإجراءات حيالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبة المنظفات :السوق يعانى من نقص مادة خام لإنتاج المطهرات

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

حماية المستهلك: ضبط مصنع كمامات طبية غير مرخص بالمطرية

ضبط 120 ألف زجاجة كحول داخل مصنع غير مرخص في كفر الشيخ

سقوط مافيا المطهرات المغشوشة.. ضبط مصنع بداخله 5 آلاف لتر كحول وطن مواد كيميائية فى الجيزة

سقوط تاجر حول فناء المقابر لمصنع مطهرات مغشوشة بالقاهرة

ترشيحاتنا

مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف سبب تفوق كارتيرون مع الزمالك

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ١٢-٤-٢٠٢٠

فيفي عبده بدون ميكب علي إنستجرام.. فيديو

منع احتفالات شم النسيم. . المنوفية تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

في ذكرى ميلادها .. زوز شكيب رفضت الزواج من أشهر أطباء العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا