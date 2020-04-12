تاجر وفتاة وأجنبي.. ضبط شقة لتصنيع الكحول والمطهرات المغشوشة في الشيخ زايد

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شقة لتصنيع الكحول والمطهر غير الصالحين للاستعمال بالشيخ زايد.





وبحسب بيان، اليوم، الأحد، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم ثان الشيخ زايد مفادها قيام كل من "كريم ع. ح. ح" سن 30 تاجر مواد بلاستيكية، و"عبد الله ص.م.س" اريتري الجنسية عامل بمقهي، و"سما م.أ.م" سن 25 مالكة مركز مستحضرات تجميل باتخاذ شقة مستأجرة معمل لتصنيع مطهرات (الكحول – الجل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مسجلة بوزارة الصحة وطرحها للبيع بالأسواق مسببين أضرارا جسيمة بصحة المواطنين.





وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة استهدفت الشقة المشار إليها وتم ضبط 183 زجاجة معبأة كحول مطهر مخلوط بجل مدون عليها استريم سعة لتر، و2400 زجاجة جل مطهر سعة الواحدة 100 مللي، وماكينة تغليف، وماكينة كي، وميزان الكتروني، ومجموعة من الأختام والاستيكرات والعلامات المائية.





تم تقنين الإجراءات حيالهم.