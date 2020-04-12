حفيد عمر الشريف يثير الجدل من جديد على السوشيال.. شاهد

وتلقى حفيد عمر الشريف تعليقات سلبية و تعرض إلى هجوم شرس بسبب الصورة القديمة.

بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا،

وقبل صورته المثيرة، ظهر حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، والمعروف بمثليته الجنسية، في صورة أخرى قبل عدة أيام، وهو شبه عارٍ على أحد الشواطئ.





حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف" حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.