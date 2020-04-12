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بـ أوف شولدر.. ليلى علوى تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:59 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى علوى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تخطف الأنظار وناعمة.
وأطلت بها ليلى علوى، بفستان أوف شولدر ناعم باللون الأخضر الفاتح، ومطعم بنقشات بسيطة باللون الذهبى تبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوى فى الماكياج على الألوان البنية التى تبرز جمال عيونه، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

وأختارت تسريحة بسيطة للشعر تتناسب مع إطلالتها، وترتكت خصلات شعرها منسدلا بين كتفيها.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة الذهبية لأكمال إطلالتها.
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