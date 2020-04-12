أبرزها «جيشنا الأبيض» لـ حسن شاكوش.. إطلاق 3 أغنيات تتحدى فيروس كورونا

على مدار الساعات الماضية طُرحت 3 أغنيات لمساندة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما جيش مصر الأبيض.
وأطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش قبل قليل أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"؛ تحيةً للطواقم الطبية التى تتصدر الصفوف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كانت الأغنية بعد تعرض عدد من الطواقم الطبية للإصابة بالفيروس القاتل نتيجة للاختلاط بحالات إيجابية.
أغنية "جيشنا الأبيض" من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو.
من جانبه، أكد الفنان محمد عدوية، أن الأغنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بدعم من حزب "مستقبل وطن"، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج ياسر حسنين، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.
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وأوضح "عدوية"، في تصريحات صحفية، أن الأغنية أحدثت صدى قويًّا ورد فعل مميزًا للغاية، مبديا سعادته بغناء هذه الأغنية، وهي رسالة مني على دور الأطباء الكبير في هذه الفترة الحرجة للغاية.
وتمنى عدوية، انتهاء هذه الأزمة ناصحا الشعب المصري بالبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة.
كما طرح المطرب أحمد رفعت أغنية "إنت بطل"، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، وهي أول أغنية من نوعها داعمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.
وقال عنها المنتج ريتشارد الحاج، "الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، ويجب على الجميع الإنتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلاف، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم".