أبرزها «جيشنا الأبيض» لـ حسن شاكوش.. إطلاق 3 أغنيات تتحدى فيروس كورونا

وتمنى عدوية، انتهاء هذه الأزمة ناصحا الشعب المصري بالبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة.

كما طرح المطرب أحمد رفعت أغنية "إنت بطل"، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، وهي أول أغنية من نوعها داعمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.









وقال عنها المنتج ريتشارد الحاج، "الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، ويجب على الجميع الإنتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلاف، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم".



