AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبرزها «جيشنا الأبيض» لـ حسن شاكوش.. إطلاق 3 أغنيات تتحدى فيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:29 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
نبيل العدوى
على مدار الساعات الماضية طُرحت 3 أغنيات لمساندة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لاسيما جيش مصر الأبيض.



وأطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش قبل قليل أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض"؛ تحيةً للطواقم الطبية التى تتصدر الصفوف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


كانت الأغنية بعد تعرض عدد من الطواقم الطبية للإصابة بالفيروس القاتل نتيجة للاختلاط بحالات إيجابية.


أغنية "جيشنا الأبيض" من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو.


من جانبه، أكد الفنان محمد عدوية، أن الأغنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بدعم من حزب "مستقبل وطن"، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج ياسر حسنين، وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.


وأيضا:


وأوضح "عدوية"، في تصريحات صحفية، أن الأغنية أحدثت صدى قويًّا ورد فعل مميزًا للغاية، مبديا سعادته بغناء هذه الأغنية، وهي رسالة مني على دور الأطباء الكبير في هذه الفترة الحرجة للغاية.


وتمنى عدوية، انتهاء هذه الأزمة ناصحا الشعب المصري بالبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات خلال هذه الفترة.


كما طرح المطرب أحمد رفعت أغنية "إنت بطل"، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، وهي أول أغنية من نوعها داعمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.


وقال عنها المنتج ريتشارد الحاج، "الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، ويجب على الجميع الإنتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلاف، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف ما حدث مع عشماوي قبل تنفيذ حكم الإعدام بدقائق.. حسن شاكوش يطلق أولى أغانيه الوطنية

المزيكا والحظر.. مطربون يتحدون فيروس كورونا بأغنيات جديدة

جنات ومحمد عدوية يغنيان أبطال بلدنا للأطباء ورجال الشرطة ..فيديو

أغانٍ في زمن كورونا .. شيرين تطرح مش قد الهوى .. وأحمد سعد أزمة وهتعدي

مقاومة كورونا بالغناء.. جنات ومحمد عدوية يوجهان رسالة للجيش الأبيض من خلال أبطال بلدنا.. شيرين تطرح قد الهوى وحسين الجسمي يغني بنعدي

شاهد.. أول أغنية في مصر لمساندة ضحايا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تخليد اسم الدكتورة سونيا على مدرسة شبرا البهو في الدقهلية.. صور

القوى العاملة: صرف 500 جنيه لمليون ونصف من العمالة غير المنتظمة من الاثنين حتى الخميس.. فيديو

قرار جمهورى بمنح معاشات استثنائية لبعض المجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أخبار النادي الأهلي اليوم.. حقيقة التوقيع مع بديل رمضان صبحي.. ومفاوضات مع 6 لاعبين بدلا من أحمد فتحي

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

أخبار الرياضة السعودية.. الهلال يحتفل بتتويجه بالدوري.. ولاعب اتحاد جدة يخشى الإصابة بالجنون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة

بـ أوف شولدر.. أول ظهور لـ ليلى علوى بعد وفاة طليقها بإطلالة شبابية

كاجوال ولا كلاسيك .. جميلة عوض بإطلالة غريبة ومثيرة .. شاهد