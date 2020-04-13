نوع مهمل من التوابل يحارب الكوليسترول والسكتات القلبية

فوائد عديدة لتناول الكركم لصحة المفاصل والعظامفهو يحمى من الزهايمر ومرض السكرى فهو غنى بمضادات الاكسدة التى تحمى من السرطان، وتحارب الالتهاب والسكرى إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
اقرأ أيضا:
علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثوان
-الوقاية من الزهايمر..
الكركم غنى بمضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الدماغ بشكل عام
-السيطرة على مرض السكري
يحسن الكركم من المقاومة الأنسولين لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
-يمنع التهاب المفاصل
يتمتع الكركم بخصائصه مضادة للالتهاب التى تساعد على تخفيف ألم المفاصل والتهاب المفاصل.
-شفاء الجروح
الكركم يتميز بفضل خصائصه المضادة للالتهاب التى تحارب العديد من الامراض مثل علاج الصدفية
-تحسين الهضم
الكركم يساعد على علاج الانتفاخ وعسر الهضم
-إزالة السموم من الكبد
يستخدم الكركم كمنظف طبيعي للكبد ولتحسين الدورة الدموية.
-صحة القلب والأوعية الدموية
يقلل الكركم من الكولسترول الضار ويمنع الجلطات وتراكم الترسبات في الشرايين والاصابة بالسكتات الدماغية