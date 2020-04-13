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محافظات

شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي بدأ صرفها اليوم بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالإضافة إلى 7 مدارس تم تجهيزها بدلًا من مكاتب البريد المزدحمة.

 

بدأ محافظ الفيوم جولته الميدانية لمتابعة منافذ صرف المنحة، بتفقد فرع البنك الزراعي المصري بمنطقة لطف الله، بحضور  علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حيث اطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة، وتوزيع الكمامات وأماكن الانتظار التى تم تجهيزها.

 

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كما تفقد "الأنصارى" أعمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم تجهيز أماكن انتظار بالمدارس ومكاتب البريد وفروع البنك الزراعى، التى تم اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم، كما يتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج، تجنبًا لحدوث أى تزاحم أو تكدس.

 

وناشد المحافظ، جميع أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة، بضرورة عدم التوجه إلى منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلا بعد وصول رسالة نصية على هاتف المستحق قبل اليوم المحدد للصرف، لافتًا إلى أنه تم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

 

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص اليوم الاثنين 13 أبريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين من عمر 50 عامًا فأكثر، ويومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 أبريل للمستحقين من عمر 25 عاما إلى 50 عاما، فيما تم تخصيص يوم الخميس 16 أبريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين أقل من 25 عامًا بالإضافة إلى المستحقين من مختلف الأعمار الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المخصصة لهم.


شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة
شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة
شاهد.. محافظ الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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