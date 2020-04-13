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أخبار البلد

الصحة العالمية تشيد بجهود الرئيس السيسي والدولة المصرية في مواجهة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد غالي

أشاد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأكد جبور أن المنظمة تكثف جهود الكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا ، ولن نسمح بانتشاره.


وقال إن الكثير من الحالات في مصر توفيت قبل الوصول للمستشفى، مشيرا إلى أن الصحة العالمية تتعاون مع الصحفيين بشأن تطورات فيروس كورونا.


وأكد أن جهود مصر بالبرامج العالمية لمكافحة الأوبئة ممتازة وتسير في الطريق الصحيح.



ووجه جبور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على تعاملهم مع فيروس كورونا.



وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مؤتمر صحفى بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين للرد على الشائعات تتعلق بفيروس كورونا، أن مصر لديها اهتماما كبيرا بصحة المواطن، مؤكدًا أن مصر قامت بعمل مبادرات كثيرة تؤكد ذلك.


وأشاد الدكتور جون جبور، بمبادرة 100 مليون صحة، والإجراءات التي تمت للتعامل مع كورونا.


توقع المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد حتى تطوير لقاح وتوزيعه على نطاق واسع.

وأضاف وفقا ما نقله موقع "ذا هيل " الأمريكي: "لسنا على يقين من أنها ستأتي على شكل موجات كما يحدث في الإنفلونزا، نعتقد أنه سيكون فيروسًا يلاحق الجنس البشري لفترة طويلة قادمة حتى نتمكن جميعًا من الحصول على لقاح يحمينا وسيكون هناك هجمات صغيرة من الفيروس ستظهر بشكل متقطع وستخترق دفاعاتنا". 

وتابع أن مفتاح التعامل مع هذا الفيروس هو أن يكون لكل مجتمع ما يحميه، عبر عزل الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها به، وعلاجهم. 

وذكر: "أود أن أشاهد قادة العالم يوحدون ويظهرون أنهم يعتقدون أنه يجب التعامل مع هذا التهديد العالمي من خلال عمل موحد بين جميع البلدان وشعوبها".

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