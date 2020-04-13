أديس أبابا تواجه كارثة جديدة .. أسراب الجراد تهدد بتجويع أكثر من 2 مليون إثيوبي

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هجوم أسراب الجراد الصحراوي على إثيوبيا أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 2 مليون إثيوبي.





وأوضحت الأمم المتحدة أن اسراب الجراد في إثيوبيا التهمت 200 الف هكتار (نصف مليون فدان) من الاراضي الزراعية، ودفعت نحو مليون شخص إلى طلب مساعدات غذائية عاجلة.





ياتي إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، التي انتهت أخيرا من تقييم مشترك مع الحكومة الإثيوبية، في وقت تستعد المنطقة لوصول أسراب جديدة يمكن أن تكون أكثر فتكا.





وبحسب موقع "أديس ستاندرد" فإن تقييما مشتركا صدر حديثًا عن تأثير الجراد الصحراوي على الأمن الغذائي وسبل المعيشة في إثيوبيا، قال إن حوالي مليون شخص في إثيوبيا تضرروا من غزو الجراد الصحراوي ويحتاجون إلى مساعدة غذائية طارئة.





وأضاف الموقع أن من بين هؤلاء، يوجد حوالي 390.000 في الصومال ، و 360.000 في أوروميا ودير داوا (مجتمعة) ، و 100000 في عفار ، و 72000 في أمهرة ، و 43000 في تيجراي ، و 13000 في الاقاليم الجنوبية.