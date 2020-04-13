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تعليم

إعلام الأزهر تجري امتحانات إلكترونية للطلاب ونسبة النجاح 100%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:49 م
إعلام الأزهر تجري
إعلام الأزهر تجري امتحانات إلكترونية للطلاب ونسبة النجاح 100
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محمد شحتة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أنه تم عقد امتحان إلكتروني لطلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان في مادة فن الدعاية والإقناع. 

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، في تصريح له، إن الامتحان اشتمل علي 50 سؤالا لمدة ساعة واحدة، وبلغت نسبة مشاركة الطلاب 73%، وبلغت نسبة النجاح 100%، وبلغت نسبة الطلاب الحاصلين علي تقدير ممتاز 11.1%، وجيد جدا 19.75%، وجيد 49.4%، ومقبول 19.75%.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام ستعقد في موعدها المحدد في 30 مايو المقبل، كما هي، دون أي تغيير في نظامها، حتى الآن. 

وأضاف عامر في تصريحات صحفية ، أن جامعة الأزهر لديها حلول متعددة لعقد الامتحانات بشكلها الطبيعي التقليدي، ولن تلجأ للاختبار الإلكتروني "عن بعد" إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال توافر المقومات المؤدية لذلك، ونجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها الكليات حاليا بشكل تجريبي. 

وأشار الى أن تجربة "التعليم عن بعد" لاقت استحسان الكثير من الطلاب والطالبات، خاصة أن البعض منهم يعمل بوظائف خلال فترة الدراسة، فضلا عن إمكانية سماعه للمحاضرات في أي وقت يشاء، بعد تسجيلها ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. 

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن بعض الكليات شرعت في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي، منها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وأكدت الطالبات أن هذا النظام أفضل من الاختبارات الورقية. 

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، لن تلجأ لعقد الاختبارات الإلكترونية "عن بعد"، إلا في الحالات التالية

1- استنفاد الجامعة لكل الحلول التي تؤدي إلى أداء الامتحان بشكل طبيعي .
2 - نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية عن بعد التي شرعت بعض الكليات في تطبيقها، . فيها الجامعة.

وتابع:" نتوقع أن الأمور ستكون أكثر هدوءًا، ولن تلجأ الجامعة، إلى الاختبار الإلكتروني إلا في الضرورة القصوى".
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