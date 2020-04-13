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رياضة

فرج عامر يتوقع عودة الدوري المصري في هذا الموعد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:50 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر
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حسام الحارتي
عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفاؤله الشديد بعودة الدوري المصري من جديد عقب إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في كثير من الدول.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية اليوم: "الجميع يعلم أن مؤشرات عودة الدوري صعبة، ولكنني متفائل باستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى حتى لو في شهر يونيو".

وأشار فرج عامر إلى وجود خسائر كبيرة على جميع الأندية وليس سموحة فقط متابعا:" الأولوية حاليًا لصحة وسلامة المجتمع والالتزام بقرار الدولة.

وتابع: "عقب انتهاء أزمة كورونا ستكون هناك إمكانية كبيرة لعودة الدوري من جديد وعلى الجميع الموافقة على الحلول المطروحة من اتحاد الكرة لاستئناف النشاط".
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