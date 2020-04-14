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السيسى يوجه القوات المسلحة بحماية مرتكزات الأمن القومي ومكتسبات الدولة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها، عن تصريحات لـ متحدث الرئاسة: إجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 وقال   السفير بسام راضى متحدث الرئاسة إن الاجتماع ناقش ايضا  بعض الملفات حول انشطة القوات المسلحة على الاتجاهات الإستراتيجية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومى وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.
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