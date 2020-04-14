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بين الناس

زحام شديد وشلل مروري في شارع رمسيس ..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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سيد أحمد- ابانوب نبيل
شهد شارع رمسيس اليوم، الثلاثاء، شللا مروريا نتيجة ازدحام المواطنين غير عابئين بتعليمات الحكومة بالالتزام بالبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حالة حظر التجول، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.

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