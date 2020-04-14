AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتظروا.. جولة افتراضية بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولة بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب، حيث يعكف المرممين على ترميم كنوز الملك الشاب توت عنخ امون وقطع أثرية اخرى، وذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها الوزارة لإتاحة زيارات افتراضية وجولات ارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميًا. 

يعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، خُصِّص لحضارة واحدة؛ وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارًا من عصور ما قبل التاريخ، وحتى العصر اليوناني والروماني. يضم المتحف أيضًا متحفًا للطفل، ومركزًا تعليميًّا، ومركزًا للحرف اليدوية، وفصولًا تعليمية، ومتحفًا مخصصًا لمراكب الشمس، وجاري وضع تصميماته النهائية. كما يوجد به أول ميدان لمسلة معلقة في العالم.

سوف تعرض ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، في قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع. كما سيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة، على الدرج العظيم، والذي لا يوجد له مثيل في كل متاحف العالم، حيث يعرض على أعتابه قطع ضخمة، على مساحه تتعدى ال 6000 متر مربع، مطلًا في نهايته على أهرام الجيزة.

وليس هذا فقط، بل خُصِّصت قاعات عرض عددها 12 قاعة، وبمساحة 18 ألف متر مربع، لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة.

‏‎‏#StayHome
‏‎‏#StaySafe
‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير الأثريين بوزارة الأثار يرصد آخر التطورات الإنشائية لـ المتحف المصري الكبير..فيديو

مدير المتحف المصري الكبير: نقل قناع توت عنخ آمون الذهبي من التحرير قبل الافتتاح بـ 3 أشهر

الطيب عباس: المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي حضاري واستثماري

رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور

ترشيحاتنا

حاكم نيويورك يتحدى ترامب: في حال إصدار أمر بفتح الولاية لن أنفذه

وفاة نجم عالمي بسبب فيروس كورونا

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

كيف تصرف المنحة إذا تخلفت عن الموعد المحدد؟.. القوى العاملة ترد

الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم.. إليك أهم القرارات

خطر كبير.. بالصور حرائق الغابات تقترب من مفاعل تشيرنوبيل النووي المدمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسين زي بعض.. ريهام أيمن برفقة ابنتها من أحدث جلسة تصوير

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. شاب سعيد الحظ يربح ملايين الدولارات

بقبعة سوداء ومكياج صارخ.. هاجر أحمد تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية