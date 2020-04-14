انتظروا.. جولة افتراضية بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولة بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب، حيث يعكف المرممين على ترميم كنوز الملك الشاب توت عنخ امون وقطع أثرية اخرى، وذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها الوزارة لإتاحة زيارات افتراضية وجولات ارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميًا.





يعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، خُصِّص لحضارة واحدة؛ وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارًا من عصور ما قبل التاريخ، وحتى العصر اليوناني والروماني. يضم المتحف أيضًا متحفًا للطفل، ومركزًا تعليميًّا، ومركزًا للحرف اليدوية، وفصولًا تعليمية، ومتحفًا مخصصًا لمراكب الشمس، وجاري وضع تصميماته النهائية. كما يوجد به أول ميدان لمسلة معلقة في العالم.





سوف تعرض ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، في قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع. كما سيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة، على الدرج العظيم، والذي لا يوجد له مثيل في كل متاحف العالم، حيث يعرض على أعتابه قطع ضخمة، على مساحه تتعدى ال 6000 متر مربع، مطلًا في نهايته على أهرام الجيزة.





وليس هذا فقط، بل خُصِّصت قاعات عرض عددها 12 قاعة، وبمساحة 18 ألف متر مربع، لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة.





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