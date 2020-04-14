سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللاعبين، ملتزمون بقرار الدولة بشأن تعليق النشاط الرياضي في مصر والتزام اللاعبين بالحجر الصحي في المنازل.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية بقناة النهار: "محمود الخطيب طلب منا وضع تصور للمرحلة المقبلة بكل الأشكال".





وأضاف: "نضع التصور من أجل التفكير في الفترة المقبلة، فلو استمر الوضع كذلك ستتعرض الأندية إلى الإفلاس".





وأوضح: أنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي.





وتابع: "تواصلت مع 6 لاعبين من الكبار على حسب الأقدمية وهم يتفاهمون ذلك".





وقال: "تحدثنا مع كبار اللاعبي ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي باعتبارهم الكبار من أجل تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين".





وأضاف: أنه مندهش جدا من مقترح اتحاد الكرة المصري بشأن تعليق عدد الأجانب في الفرق المصرية في الموسم المقبل.





وأوضح: "كيف يتم تخفيض اللاعبين الأجانب ونحن متعاقدون مع عدد معين وملتزمون بدفع رواتبهم".





وتابع:"لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على منح اللاعبين الاجانب جميع مستحقاتهم المالية وسنكون مضطرين لذلك وهذا سيكون إهدار مال عام وهنخسر ملايين الدولارات".





وشدد عبدالحفيظ أن قرار تخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري لا يمكن تطبيقه نهائيًا بسبب إلتزام الأندية بعقود مع عدد من اللاعبين.





وقال : "حال تخفيض عدد اللاعبين سنضطر إلى دفع جميع مستحقات اللاعبين حال فسخ تعاقدهم وتسريحهم".





وتابع: "الأهلي معرض لخسارة مبلغ قد يصل الي 4 ملايين دولار بسبب ذلك القرار وأتمنى ان يتم دراسة الأمر جيدًا قبل تطبيقه"





وقال إن الأهلي بدأ في تحضير صفقاته للموسم الجديد للاستعداد بشكل جيد.



