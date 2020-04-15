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رياضة

محامي النقاز: الزمالك «سوابق» في الفيفا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:30 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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حسن العمدة
أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز، أنه تلقى إخطارا رسميا بتغريم نادي الزمالك في قضية موكله.


وقال محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز، أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "الزمالك أصبح بالقائمة الحمراء للفيفا؛ لأن لديه سوابق عديدة بالمحكمة الرياضية".


وتابع محامي ووكيل اللاعب حمدي النقاز، "إذا لم يدفع في مدة 45 يوما سيحرم من التعاقد لـ 3 فترات".


وتواصل موقع "صدى البلد" الإخباري، مع أنيس بن ميم، والذي وجه رسالة لنادي الزمالك، قائلًا "الحكم نهائي وصدر من الفيفا، أقول لمسئولي الزمالك، راجعوا إيميل النادي".

وأرسل بن ميم نص قرار الفيفا والذي جاء كالآتي:"

حكمت غرفة فض المنازعات

١- بصحة فسخ العقد بين اللاعب والنادي.

٢- إلزام نادي الزمالك بدفع مبلغ مليون و250 ألف دولار للاعب.

٣- منعه من الانتداب لـ3 فترات تسجيل.
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