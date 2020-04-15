دفاعا عن منظمة الصحة العالمية.. هجوم حاد ضد الرئيس الأمريكي

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة انتقادات عالمية بسبب ما أعلنه من إنه يسحب 400 مليون دولار من التمويل السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، مدعيا أنها ارتكبت أخطاء وأعاقت سبل مكافحة الولايات المتحدة لوباء كوفيد 19.





انتقد وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، الرئيس ترامب لإلقاء اللوم على الصين في أزمة تفشي وباء كورونا.





وعلى الرغم من أن ماس لم يذكر على وجه التحديد البيت الأبيض ، فقد غرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على قصة إخبارية حول إعلان ترامب: "إن لوم الآخرين لن يساعد، الفيروس لا يعرف حدودا. وأحد أفضل الاستثمارات هو تعزيز ودعم الأمم المتحدة، وقبل كل شيء. منظمة الصحة العالمية ذات تمويل ضئيل ... في تطوير وتوزيع الاختبارات واللقاحات".





وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء: "نرى إعلان واشنطن أمس عن تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية أمرا مثيرا للقلق، وأنه علامة على النهج الأناني للغاية الذي تتبعه السلطات الأمريكية تجاه ما يحدث في العالم بسبب وباء"'





كما غرد عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي جاي فيرهوفشتات، قائلًا: "ترامب يكرر نفس الحيل مرارًا وتكرارًا، ويتهم المنظمات الدولية على إخفاقاته، يجب أن يحدث العكس تمامًا، علينا تعزيز التعاون الدولي للاستعداد بشكل أفضل للوباء التالي".





وقال الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، وفقا لما نشرته عنه وكالة بلومبرج نقلا عما كتبه عبر صفحته على تويتر "إن حجب التمويل عن منظمة الصحة العالمية هو محاولة من الرئيس للموارة عن إخفاقاته في الاستعداد لهذه الأزمة - وبشكل مأساوي، ستؤدي إلى المزيد من المعاناة والموت في جميع أنحاء العالم".





وأضاف بلومبرج "يعد الفيروس المستجد تحديًا عالميًا ضخمًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليين، وهو في وضع فريد تدعمه منظمة الصحة العالمية - وهو أمر مهم بشكل خاص نظرًا لقلة خبرة القيادة من البيت الأبيض"





وتابع "تقدم منظمة الصحة العالمية مساعدة حاسمة للحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة، بما في ذلك في العديد من البلدان منخفضة الدخل - وهو العمل الذي يسر مؤسسة بلومبرج الخيرية دعمه، لكن هذا يناقضه الرئيس الأمريكي الذي يشير بأصابعه ، فيتخذ الآخرون إجراءات".





واستطرد "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم ، ويجب على الكونجرس ألا يدع هذا القرار الخطير قائمًا".





وجاء هجوم ترامب على منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي سجلت فيه جامعة جونز هوبكنز رقمًا قياسيًا يصل إلى 2228 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي إلى 25700.





وقالت الصين إنها "قلقة للغاية' بشأن قرار الولايات المتحدة تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية ، ومقرها جنيف، سويسرا.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن الوضع الحالي للوباء العالمي قاتم، إنه في لحظة حرجة. هذا القرار الأمريكي سيضعف قدرات منظمة الصحة العالمية ويقوض التعاون الدولي ضد الوباء".