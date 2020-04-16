فلسطين تعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا





أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 294 إصابة.





وقال ملحم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تم تسجيل ثلاث اصابات جديدة في محافظة بيت لحم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وواحدة في بيت ساحور ما يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين الى 294 اصابة".





وأضاف: "هذا بالاضافة الى ارتفاع اعداد المصابين في مدينة القدس المحتلة الى 81 اصابة بعد تسجيل 3 اصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة".



