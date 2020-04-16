مختفٍ منذ الحظر.. ديمبلي يثير قلق مسئولي برشلونة

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، عن قلق مسئولي نادي برشلونة الإسباني؛ بسبب عثمان ديمبلي، نجم الفريق؛ في ظل اختفاء الغريب منذ بدء فترة الحجر الصحي لجميع اللاعبين في الليجا.









وأكدت صحيفة "إس" الإسبانية، أن معظم لاعبي الفريق حرصوا على مشاركة متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ فيديوهات عن كيفية قضاء يومهم في المنزل منذ بدء فترة الحجر الصحي.









وأضافت الصحيفة، أن ما زاد من قلق مسئولي النادي هو كثرة تعرض نجم الفريق للإصابات.









يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في معظم دوريات العالمية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.



