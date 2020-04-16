AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مختفٍ منذ الحظر.. ديمبلي يثير قلق مسئولي برشلونة

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، عن قلق مسئولي نادي برشلونة الإسباني؛ بسبب عثمان ديمبلي، نجم الفريق؛ في ظل اختفاء الغريب منذ بدء فترة الحجر الصحي لجميع اللاعبين في الليجا. 


وأكدت صحيفة "إس" الإسبانية، أن معظم لاعبي الفريق حرصوا على مشاركة متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـ فيديوهات عن كيفية قضاء يومهم في المنزل منذ بدء فترة الحجر الصحي.


وأضافت الصحيفة، أن ما زاد من قلق مسئولي النادي هو كثرة تعرض نجم الفريق للإصابات. 


يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في معظم دوريات العالمية نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لبرشلونة.. غياب عثمان ديمبلي عن الفريق 6 أشهر

هازارد يثير القلق في ريال مدريد

إحصائيات كلاسيكو الأرض.. تفوق دائم لـ برشلونة في البرنابيو

مفاجأة برشلونة السبب الرئيسي في إصابة ديمبلي

قرارات عاجلة من إدارة ريال مدريد وإلغاء التدريبات بسبب كورونا

كورونا يجبر برشلونة على إبقاء ديمبلي بين صفوفه

ترشيحاتنا

رضيع عمره 11 أسبوعًا يصارع فيروس كورونا

بعد وفاته.. من هو الفنان أحمد دياب وعلاقة قرابته بـ رشدي أباظة

أوروبا تخرج من الحجر الصحي.. 5 شروط لعودة العمل إلى طبيعته

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بحظر كامل في هذا التوقيت.. عبث في زمن كورونا.. كرم جبر عن مقال نيوتن بالمصري اليوم.. فيديو

هل يؤثر فيروس كورونا على صحة الكلى؟.. 10 أطعمة تسبب الحصوات.. واحذر من الإفراط في تناول الإسبرين

السيدة انتصار السيسى تجري اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد البطل محمد الحوفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب

قطاع القناة وسيناء يصنع ممر تعقيم معدنيا متطورا ويشكل فرقا متنقلة بكامل تجهيزاتها