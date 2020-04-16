مجدي عبدالغني يعترف بالهجوم على الخطيب: التعامل غير احترافي

اعترف مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق، بانتقاده مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، وطريقة إدارته للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.





وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية أنه لا يهاجم النادي الأهلي الذي ترعرع داخل جدرانه وتربى بداخله، ولكنه ينتقد سياسات إدارة الأهلي.





وشدد مجدي عبدالغني، على أن إدارة الأهلي خلال الفترة الماضية وقعت في العديد من الأخطاء.





وتابع مجدي عبد الغني "هجومي على مجلس إدارة الأهلي بسبب عدم التعامل بشكل احترافي مع ملف اللاعبين والتجديد لهم، مقتنع بما أقوم به لأنه يصب في مصلحة القلعة الحمراء".



