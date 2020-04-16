تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي





وقال "شوشة" في بيان، الخميس، إنه جرى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حال حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي.





وأكد المحافظ أنه جرى تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، وكذلك تخصيص جناح بمستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ، كما تم تخصيص جناح بمستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.





وأشار اللواء شوشة إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه، وأكد ان هناك مخزونا استراتيجيا متوافرا من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور.





وأكد أن شمال سيناء مازالت خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتي اللحظة، وأنه تم الاشتباه في 13 حالة علي مستوي المحافظة، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية.



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أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص 4 مستشفيات للحجر الصحي في نطاق المحافظة تحسبا لظهور أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الجائحة.