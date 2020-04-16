AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص 4 مستشفيات للحجر الصحي في نطاق المحافظة تحسبا لظهور أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الجائحة. 


وقال "شوشة" في بيان، الخميس، إنه جرى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حال حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سريرا و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي. 


وأكد المحافظ أنه جرى  تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سريرا و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، وكذلك تخصيص جناح بمستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سريرا و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ، كما تم تخصيص جناح بمستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.


وأشار اللواء شوشة إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه، وأكد ان هناك مخزونا استراتيجيا متوافرا من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور.


وأكد أن شمال سيناء مازالت خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتي اللحظة، وأنه تم الاشتباه في 13 حالة علي مستوي المحافظة، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية.

تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي
تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي
تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء للحجر الصحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 12 مليون جنيه.. تحويل مستشفى بأبو حمص لـ تخصصي للأطفال

تجهيز مستشفى بئر العبد للحجر الصحي لاستقبال المشتبه في إصابتهم بـ كورونا

تطهير وتعقيم 312 منشأة ومصلحة حكومية في سيناء

سيناء خالية من كورونا.. 8 حالات اشتباه ونتائج التحاليل سلبية.. المحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد لـ القصوى.. تجهيز 5 مستشفيات و10 مدارس للعزل

محافظة مصرية وحيدة لم يدخلها كورونا.. لماذا؟

أجهزة تعمل بالأشعة الحمراء لتتبع كورونا بـ سيناء

ترشيحاتنا

البضاعة في الكمامة.. تجار المخدرات يستغلون كورونا في عمليات التهريب

إصابة أنجلينا جولي إيران بفيروس كورونا.. صور

أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

الطيور تتنبأ.. سوريا ولبنان بصدد مواجهة زلزال مدمر وتسونامي

زيادة 50 جنيها وإضافة فئات جديدة.. النواب يطالب بتغيير شكل الدعم على بطاقات التموين

مجدي عبد الغني ينتقد الزمالك: فشل في قضيته مع حمدي النقاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم .. نصائح لتخليل الفسيخ في المنزل

بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا