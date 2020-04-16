رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

قرر الدكتور مصطفى مدبولى وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين في شم النسيم.





ووجه رسالة شكر إلى مسئولى القطاع الخاص بعد التعامل الجيد مع أزمة كورونا والحفاظ على العاملين بها .



وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى له: " القطاعات الخاصة قدمت نموذجا جيدا فى التعامل مع أزمة كورونا بالحفاظ على العاملين بها وعدم التأثر بتداعيات الفيروس الخطير".



وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.





وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.