خالد الجندى عن إجراءات شم النسيم: مخالفة الحكومة حرام شرعا.. فيديو

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات المتبعة خلال أيام شم النسيم، للوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 "، قائلًا:" ما قاله رئيس الوزراء لا يجوز مخالفته شرعًا كون ولى الأمر يعمل على تطبيق القانون".





وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن على المجتمع ألا يسمح لأحد بمخالفة الإجراءات التى تتبعها الدولة فى الوقائية من الفيروس القاتل، ونترك من يستهزئ.





وتابع:" كلنا شيوخ السلطان ونتبع تعليماته..السلطان هو القانون وجميعًا نخضع له واللى يتريق يولع ولا يفرق بينا".





من جانبه، قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن مخالفة قرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يعتبر إلقاء بالنفس فى التهلكة، لافتا إلى أن منع الخروج فى شم النسيم من قبل الحكومة هدفه الصالح العام.





وتابع حماد، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم تاخذ بقرارات الحكومة، وتقول سمعنا واطعنا، ولا تكن متواكل وتقول مش هيحصل حاجة، لا ده ممكن يصيب ناس كتير بسببك ويضيع شباب الامة كلها".