إسرائيل: 12758 إصابة و142 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في إسرائيل إلى 12758 إصابة.





جاء هذا الارتفاع بعد تسجيل 257 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت الصحة إلى أن 181 حالة إصابة وضعها الصحي خطير، فيما ارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 142 حالة وفاة.





وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بمعدل 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأعلنت السلطات الإسرائيلية، وصول عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل إلى 1093465 عاطل.





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن نسبة البطالة في المجتمع الإسرائيلي وصلت بعد تفشي فيروس كورونا إلى 26.5%.





وارتفع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 142 حالة، بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 85 عاما.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الذين تقدموا بطلب للحصول على فرصة عمل منذ بداية شهر ابريل تخطوا حاجز الـ 100 ألف شخص.





وأشارت إلى تسجيل 2855 طلب جديد اليوم الخميس، للحصول على فرصة عمل.





وبحسب الصحيفة، فإن عدد الذين سجلوا طلبات للحصول على فرصة عمل خلال شهر ابريل بلغ 103721 شخصا، وأن 79.7% منهم تم منحهم أجازة من أعمالهم السابقة بدون دفع أي مستحقات مالية لهم، وأن 11.7% تم إقالتهم من وظائفهم.