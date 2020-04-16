مجلس النواب الليبي: نتعرض لعدوان تركي غاشم على مرآى الأمم المتحدة

بعث رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن عدوان تركيا على البلاد.





وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، إن صالح تناول في رسالته ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة من "عدوان تركي عسكري غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو".





كما تحدث عن تدخل أنقرة السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة.





وأكد أن هذا التدخل يحدث على مرآى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويمثل خرقا واضحا وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية نسف وتجاهل كامل لمخرجات مؤتمر برلين.





وأضاف بليحق أن صالح أكد في خطابه أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة، نيابة عن الشعب الليبي، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.



