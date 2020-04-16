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أخبار العالم

قبل مؤتمر اليوم .. حكام ولايات أمريكية يتحدون ترامب بشأن إجراءات فتح الاقتصاد

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
تحدى عدد من حكام الولايات الأمريكية، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب، قبل إجراء المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا اليوم، الذي سيناقش فيه إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مدد هؤلاء الحكام إجراءات العزل والإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، موجهين المواطنين بالبقاء في المنزل وإجراء المزيد من الاختبارات لمكافحة الوباء.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الولاية ستمدد خطتها للتباعد الاجتماعي حتى 15 مايو على الأقل، وأصدر أمرًا تنفيذيا بتوجيه المواطنين بارتداء الكمامات والأقنعة خلال خروجهم.

كما مددت ست ولايات أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة، إجراءات التباعد والبقاء في المنزل حتى 15 مايو أيضا، وذلك في الوقت الذي أبدى ترامب رغبته في إعادة فتح الاقتصاد في 1 مايو.

وأكد ترامب أنه سيناقش الليلة في المؤتمر الخاص بكورونا إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "المؤتمر الصحفي الليلة في البيت الأبيض المقام الساعة 12 صباحا، يناقش المبادئ التوجيهية لفتح أمريكا مرة أخرى".

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن ترامب سيكشف النقاب عن خطته لإعادة فتح البلاد في مكالمة هاتفية مع حكام الولايات اليوم الخميس.

جاء ذلك حتى بعدما أخبره بعض كبار الخبراء والحكام في البلاد أن هناك حاجة إلى المزيد من اختبارات فيروس كورنا قبل أن يتمكن الاقتصاد من العودة مرة أخرى.

وقال ترامب أمس في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد الأمريكي الخميس.

ويعد قرار إعادة فتح الاقتصاد من أكثر القرارت المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وأعلن عدد من حكام الولايات أنهم لن يلتزموا بهذا القرار في حال أصدره الرئيس، في حين أكد الاخير أن القرار في يده.
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