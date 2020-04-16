المشرف على هيئة الإسعاف: إحنا خط الدفاع الأول عن فيروس كورونا

أكد محمد عبد السلام، المشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أن جميع العاملين في الهيئة يعملون بكامل طاقاتهم بنسبة 100% وعلى مدار الساعة، موضحًا أن أغلب العاملين من أطقم الإسعاف لا ينامون ومنهكون من كثرة العمل اليومي.





وقال "عبدالسلام"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، إن جميع العاملين يشعرون بدورهم الوطني في مواجهة الأزمة، مؤكدًا أنهم أبطال ولا يقلون وطنية عن أطقم الأطباء والتمريض، موجهًا الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد وجميع القيادات والعاملين في غرفة إدارة الأزمة.





وأوضح أن العاملين في الإسعاف هم خط الدفاع الأول لأنهم أول من يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا بداية من نقلهم من مستشفى الحميات أو الصدر للحجر الصحي، ثم بعد ذلك يقومون بتطهير أنفسهم وتطهير سيارات الإسعاف بشكل مستقر، مشيرًا إلى أنهم لا يدخرون أي جهد في نقل المصابين في أي مكان في مختلف محافظات الجمهورية.





وتابع: "العاملون في الإسعاف محتاجين دعم المواطنين والشعب وعايزين الناس تقف وراءهم؛ لأن ده بيرفع من روحهم المعنوية".









https://www.youtube.com/watch?v=4AvcPp_Aq4U&fbclid=IwAR3umk6eSKh4eW_smqLAxKOAcbuPFfrtdoInB-KY2y5mmkIbT3BCVHV_wUc