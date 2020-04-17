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أخبار البلد

اهم الاخبار: موعد ظهور لقاح لـ كورونا.. قرارات حكومية جديدة .. رامز جلال فى الحجر الصحي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، على مدار امس الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


قال الدكتور امجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن جميع الدول تقوم بعمل مجموعة من التجارب السرية للوصول للقاح لـ فيروس كورونا " اقرأ المزيد ".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد " .



 قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إيقاف  كافة وسائل النقل العام يوم الاثنين والسكك الحديد  ومترو الأنفاق واتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والمدن والشواطئ تزامنا مع شم النسيم للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ عدد من اجراءات بغلق كامل للمحال التجارية والمولات والشواطئ يوم الاثنين القادم " اقرأ المزيد ".


علم صدى البلد أن بمجرد عودة الفنان رامز جلال من الإمارات قادما لمصر خلال الساعات المقبلة، بعد تسجيل عدد من حلقات برنامج مقالب لرمضان 2020، سوف يمكث في الحجر الطبي في أحد فنادق القاهرة لمدة 14 يومًا  بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك " اقرأ المزيد ".



أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في إسرائيل إلى 12758 إصابة.


بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى وضع عدد من السيناريوهات لاستكمال منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير " اقرأ المزيد "  .


دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بعد يومين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد التمويل الأمريكي للمنظمة في ظل جائحة فيروس كورونا " اقرأ المزيد " .



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