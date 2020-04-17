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منوعات

معروض للبيع بمبلغ خيالي.. بالصور المنزل الأكثر رومانسية في لندن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:05 ص
المنزل الأكثر رومانسية
المنزل الأكثر رومانسية في لندن
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عزة عاطف
معروض للبيع بمبلغ
بينما قد تكون محتجزا في شقة ضيقة بسرير واحد، يعيش بعض الناس في جنة من الرفاهية داخل عقارات رومانسية كبيرة، فالعزل المنزلي والتزام المنزل في ظل انتشار كورونا لن يكون بهذه الصعوبة عندما تمتلك حديقة خضراء واسعة والعديد من المساحات الداخلية الفاخرة والأنيقة للتجول فيها. 

يعرض مالكو هذا المنزل الرائع المكون من 3 غرف نوم في تشيلسي للبيع حاليًا بسعر 2.95 مليون جنيه إسترليني، فإذا كنت تخبئ 40 مليون جنيه مصري أسفل الأريكة، يمكنك شراء هذا العقار في لندن والانتقال إليه مباشرة، وصنع أشهى المأكولات في مطبخه اللذيذ.
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معروض للبيع بمبلغ

يحتوي على 3 غرف نوم، حمامين، غرفة استقبال عملاقة، مطبخ كبير وغرفة طعام مفتوحة على حديقة الفناء، يتميز المطبخ بمخزن كامل، بحيث يمكنك تخزين جميع علب الفاصوليا التي تريدها، بالإضافة إلى غرفة غسيل.

معروض للبيع بمبلغ

البيت المصمم ليبدو كقلعة قوطي، أطلق عليه المصمم نيكي هسلام لقب "المبنى الأكثر رومانسية" في لندن بفضل النوافذ المقوسة وخط السقف المدبب، كان مملوكًا من قبل لمصممة الباليه والأوبرا صوفي فيدوروفيتش.

معروض للبيع بمبلغ

ورثها في وقت لاحق الكاتب الرسام سيمون فليت نجم المسرح، الفن والرقص، ثم استخدم المنزل لاستضافة أقوى الحفلات في ذلك الوقت، وحضره جميع أنواع المبدعين بما في ذلك المصور سيسيل بيتون والروائي كولن ويلسون ومصمم الأزياء الفرنسي هوبير دي جيفنشي.

معروض للبيع بمبلغ

ورثها في وقت لاحق الكاتب الرسام سيمون فليت نجم المسرح، الفن والرقص، ثم استخدم المنزل لاستضافة أقوى الحفلات في ذلك الوقت، وحضره جميع أنواع المبدعين بما في ذلك المصور سيسيل بيتون والروائي كولن ويلسون ومصمم الأزياء الفرنسي هوبير دي جيفنشي.

معروض للبيع بمبلغ
معروض للبيع بمبلغ
معروض للبيع بمبلغ
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