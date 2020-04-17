معروض للبيع بمبلغ خيالي.. بالصور المنزل الأكثر رومانسية في لندن

يحتوي على 3 غرف نوم، حمامين، غرفة استقبال عملاقة، مطبخ كبير وغرفة طعام مفتوحة على حديقة الفناء، يتميز المطبخ بمخزن كامل، بحيث يمكنك تخزين جميع علب الفاصوليا التي تريدها، بالإضافة إلى غرفة غسيل.



