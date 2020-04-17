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فن

نور تروج لمسلسل البرنس بصورة من الكواليس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

روجت الفنانة اللبنانية نور لمسلسلها الجديد "البرنس" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام 


نشرت نور صورة وعلقت عليها: "من التحضير لمسلسل البرنس لرمضان القادم مش قادره أكون متحمسه أكتر من كدا". 


مسلسل البرنس" المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان.


يذكر ان غابت نور  عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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