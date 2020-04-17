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مرأة

من تصميمى.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:28 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها رضوى الشربينى، بجمبسوت أنيق ومميز باللون البينك، ومطعم بنقشات بسيطة باللون الذهبى التى تبرز عن جمالها،  وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدترضوى الشربينى فى الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى  التى تتناسب مع ظهورها.

وأختارت وضع مجموعة من الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، عبارة عن قرط وخاتم لأكمال إطلالتها.

وعلقت على الصورة قائلة " لما البس من تصميمى ومش عارفة هيعجبكم ولا لا"

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