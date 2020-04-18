35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على النجمة ياسمين صبرى ، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا أنيقا باللون الابيض بالكرانيش البسيطة , وارتدت بعض المجوهرات الأنيقة في الرقبة واليد، وبلغ ثمن الفستان التى ظهرت به ياسمين صبرى 4000 ريال وهو ما يعادل 20 الف جنيه مصرى،300 ريال وهو ما يعادل 15 الف جنيه مصرى.





واعتمدت على بعض اللمسات الجمالية الرقيقة التي تبرز ملامحها الرقيقة مع ترك شعرها الاسود منسدلا على كتفيها.



