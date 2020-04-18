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محافظات

ضبط 9 آلاف و890 عبوة أدوية مجهولة المصدر بالشرقية

السبت 18/أبريل/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحكام الرقابة على سوق الأدوية والمستلزمات الطبية بالمحافظة، لضمان توفير دواء آمن، وتكثيف الرقابة على التسعيرة الجبرية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتصدى لممارسات بيع وتداول الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية، عدة حملات موسعة للتفتيش علي الصيدليات، ومحال بيع المستلزمات الطبية، بالتنسيق مع مباحث التموين والضرائب العامة، وجهاز حماية المستهلك، وذلك بمراكز ومدن "الزقازيق، وبلبيس، والعاشر من رمضان، وأبو حماد، وديرب نجم"، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة لعملها، ورصد أى مخالفات بها.

وأشار "مسعود" إلى أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع ٩٨٩٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة فى "أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، مستحضرات طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر، وأدوية تباع بأعلى من السعر الجبرى، أدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وعينات طبية مجانية ممنوع بيعها، بجانب أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات منتهية الصلاحية، وأدوية ومستلزمات صدر منشور بمنع تداولها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة بكل من "بلبيس، وديرب نجم"، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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