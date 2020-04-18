بأقراص الكلور.. شباب طليا بالمنوفية يواجهون كورونا ببوابات تعقيم بسيطة

فكر أهالي قرية طليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في محاولة للقضاء على فيروس كورونا ومنع انتشاره بالقرية، عن طريق استحداث غرفة تعقيم بمكونات بسيطة لوضعها على مدخل القرية لتعقيم العائدين من خارج القرية خوفا من أن يكونوا ممن حملوا فيروس كورونا.











واستعان أهالي القرية بفني سباكة من أهالي القرية لمحاولة تنفيذ بوابة التعقيم دون تكاليف باهظة ولتنفيذ البوابة بأقل التكاليف.











وقال كريم على، من أهالي القرية، إن البوابة صممها أحد شباب القرية، وقام بتنفيذها بمساعدة الأهالي وأحد فنيي السلامة بالقرية، موضحا أنها عبارة عن ماتور رش وكراسي وأقراص الكلور التي تستخدم في حمامات السباحة للتعقيم والتطهير، وبمجرد الضغط على زر التشغيل يتم التعقيم بالكلور.









