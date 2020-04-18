إسكان البرلمان: العاملون بالعلمين الجديدة فى يد أمينة.. والأعمال عادت بنسبة 80%

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناطق العمل بمشروع أبراج العلمين، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدي التزام الشركات بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمال.





وأكد العمال بمناطق الأعمال، أنه منذ اليوم الأول لاستئناف الأعمال، تم توفير جميع سبل الوقاية، ويتم تسليمنا يوميا مستلزمات طبية، عبارة عن كمامة وكحول، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل دخول الموقع وعلي مدار اليوم.





وعن نسبة عودة الأعمال بالمشروع، أكد المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الأعمال منتظمة بنسبة ٨٠٪، مشيرا إلى أنه فى حال استقرار الأوضاع ستعود بنسبة ١٠٠٪.





وقال رئيس لجنة الاسكان، عماد سعد حمودة، إن وفد اللجنة مطمئن للإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها فى مواقع العمل، حفاظا علي سلامة العمال.



