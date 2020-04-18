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مرأة

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:30 م
خبز الطاسة
خبز الطاسة
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نهى هجرس
الخبز من الأطعمة الأساسية لكل الناس وفي مختلفة الوجبات، وعادة ما يكون المكون الرئيسي له هو الدقيق الأبيض أو الأسمر أو القمح الكامل، وهناك أنواع عديدة للخبز.

المقادير
- نصف كيلو دقيق أبيض "500 جرام"
- 1 كوب ماء كبير دافئ للعجن "225 مل"
- نصف كوب زيت ذرة "100 مل"
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" لبن بودرة "20 جم"
- 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خميرة "15 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر "5 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" سكر "5 جرام"
- 1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح "5 جرام"
 
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خطوات التحضير
- نقسم كمية الماء المستخدمة نصفين ونخلط السكر والخميرة مع نصفها، ونتركها جانبًا بدون تغطية لمدة ربع ساعة حتى يظهر فقاعات على سطحها "كدليل للتفاعل".

- في بولة غويطة، نضع المكونات الجافة (الدقيق واللبن البودرة والبيكينج باودر والملح)، ونخلطها جيدًا.

- نضيف خليط الخميرة إلى بولة المكونات الجافة، ونعجن مرة أخرى.

- نضيف نصف كوب الماء الآخر إلى البولة بالتدريج مع العجن المستمر لمدة 15 دقيقة حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

- نغطي البولة بفوطة نظيفة أو نايلون، ونتركها في مكان دافئ وجاف لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها "يمكن تركها في الفرن دون اشعاله".

- بعد ساعة، نقسم العجين إلى كرات صغيرة، ونتركها ربع ساعة لترتاح.

- على سطح صلب ونظيف نرش بعض الدقيق، ثم نفرد عليه كرات العجين بالنشابة حتى يصبح بسمك نصف سم "استخدام الدقيق هنا لعدم التصاق الخبز بالسطح".

- نرص الخبز على صينية مبطنة بالدقيق، ويغطى لمدة 40 دقيقة.

- نسخن مقلاه غير قابلة للإلتصاق، ونضع فيها الخبز المفرود.

- نترك المقلاه الموجود بها الخبز على نار متوسطة لمدة دقيقتين، ثم يقلب بعدها على الوجه الآخر حتى يحمر وينتفخ.

- تكرر العملية في باقي العجين المفرود حتى انتهاء الكمية، ثم يلف بفوطة نظيفة بعد التسوية حتى لا يجف
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