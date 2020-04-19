مدير أعمال النني: بشكتاش طلب من آرسنال شراء اللاعب أو تمديد إعارته ..فيديو





قال علاء نظمي، مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن النادي التركي أبدى اهتمامه بتجديد إعارة محمد النني.





وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأمور في تلك الفترة غير واضحة بسبب تعليق النشاط ولكن النادي تعاقد مع مدير فني جديد وهو طلب تمديد إعارة النني وأكد أنه لاعب مهم".





وتابع: "لا أحد يعرف موعد عودة النشاط الرياضي، الأمور غير واضحة وننتظر عودة النشاط من أجل معرفة مصير النني سواء بتمديد إعارته أو عودته لآرسنال".



