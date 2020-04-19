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رياضة

مدير أعمال النني: بشكتاش طلب من آرسنال شراء اللاعب أو تمديد إعارته ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:52 ص
محمد النني
محمد النني
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حسن العمدة

قال علاء نظمي، مدير أعمال نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشكتاش التركي، إن النادي التركي أبدى اهتمامه بتجديد إعارة محمد النني.

وأكد علاء نظمي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأمور في تلك الفترة غير واضحة بسبب تعليق النشاط ولكن النادي تعاقد مع مدير فني  جديد وهو طلب تمديد إعارة النني وأكد أنه لاعب مهم".

وتابع: "لا أحد يعرف موعد عودة النشاط الرياضي، الأمور غير واضحة وننتظر عودة النشاط من أجل معرفة مصير النني سواء بتمديد إعارته أو عودته لآرسنال".

وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال فترة الإنتقالات الصفية الماضية، قادما من آرسنال، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشارك محمد النني مع بشكتاش في 19 مباراة في الدوري التركي، هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين.

يذكر أن الاتحاد التركي، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري التركي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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