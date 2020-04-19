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منوعات

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:05 ص
الحوثي يعذب الأفارقة
الحوثي يعذب الأفارقة
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عزة عاطف
لم تكتفِ ميليشيات الحوثي بالعنف والتعذيب الذي تمارسه على الأفارقة بشتى أنواعه، بل دفعتهم إلى الحدود السعودية بالقوة.

ظهر عدد من الأفارقة في مقاطع فيديو خلال نزحهم إلى السعودية تحت تهديد السلاح من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ويحكي المهاجرون الأفارقة الذين أخرجوا من ديارهم خلال المقاطع عن التعذيب الذي تمارسه الميليشيات الإرهابية عليهم وإجبار المئات منهم على الخروج من محافظة صعدة إلى السعودية.

كان من بين المهاجرين أعداد كبيرة من النساء يروين تفاصيل دفعهم إلى الجبال دون مأوى وتهديدهن بقتل أبنائهن إذا لم يرحلوا، فقالوا لهن بالأمر: "اذهبوا إلى السعودية!".

تعرضت النساء للضرب بينما ظهر عدد من الرجال بإصابات على رؤوسهم وأجسادهم يتحدثون عن التعنيف والتهديد الذي تعرضوا له إذا رفضوا الخروج.

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بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

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