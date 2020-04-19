الفانيليا وعود القرفة الحل السحري للتخلص من روائح الفسيخ في شم النسيم

غدا شم النسيم ، واعتاد جميع المصريين على تناول الفسيخ والرنجة فى هذا اليوم ، ومن المتعارف عليه الروائح النفاذة لهذه الأطعمة ، لذلك نقدم طريقة التخلص من روائح الفسيخ في المنزل





اهتمت غادة جميل ومن خلال برنامج اتفضلوا عندنا" الذي يذاع على قناة سي بي سي سفرة، على تقديم نصيحة هامة للتخلص من روائح الفسيخ والرنجة بسهولة.





في البداية قومي بوضع إناء ممتلئ بالماء على البوتجاز، وبعد أن يصل الماء لمرحلة الغليان يتم إضافة الفانيليا مع عودان قرفة وروزماري وشرائح الليمون .



