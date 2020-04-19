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الفانيليا وعود القرفة الحل السحري للتخلص من روائح الفسيخ في شم النسيم

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:04 ص
الفانليا للتخلص من
الفانليا للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة
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أسماء عبد الحفيظ
غدا شم النسيم ، واعتاد جميع المصريين على تناول الفسيخ والرنجة فى هذا اليوم ، ومن المتعارف عليه الروائح النفاذة لهذه الأطعمة ، لذلك نقدم طريقة التخلص من روائح الفسيخ في المنزل

اهتمت غادة جميل ومن خلال برنامج اتفضلوا عندنا" الذي يذاع على قناة سي بي سي سفرة، على تقديم نصيحة هامة للتخلص من روائح الفسيخ والرنجة بسهولة.

في البداية قومي بوضع إناء ممتلئ بالماء على البوتجاز، وبعد أن يصل الماء لمرحلة الغليان يتم إضافة الفانيليا مع عودان قرفة وروزماري وشرائح الليمون .

كلما قلت كمية الماء في الإناء قومي بزيادتها بين الحين والآخر، حيث تقوم روائح تلك المواد بتغير رائحة المنزل من الفسيخ والرنجة إلى رائحة طيبة.
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