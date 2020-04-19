أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020، على أسعار أمس السبت بالتزامن مع أعياد الربيع وشم النسيم.



وسجل الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 736 جنيها للجرام.



وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 841 جنيها.



واستقر سعر الجرام عيار 18 على سعر 631 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات سعر 5888 جنيهًا.



وسجل سعر الأوقية 26160 جنيها.



وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

