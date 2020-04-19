دينا الشربيني عن عمرو دياب: مابعرفش اتكلم عنه.. فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني، عن الموسيقى التصورية الذي نشرها الهضبة عمرو دياب تمهيدا لمسلسلها الجديد لعبة النسيان: «مابعرفش اتكلم عنه لأني مابعرفش أوفي له حقه».





وتابعت «دينا الشربيني» خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»: «مفيش أحلى من كدة ومش بعرف اتكلم عنه لاني مبعرفش أعطي له حجمه».





وأوضحت «دينا الشربيني» أن دياب رقم واحد في الوطن العربي وإخلاصه في عمله هو سر نجاحه على مدار 30 عامًا، وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحه، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر.



