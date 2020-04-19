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لعبة النسيان.. دينا الشربيني: خوفي من كورونا فادني في الشخصية .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:55 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة دينا الشربيني، إن الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا مسيطر على شخصيتها، مشيرة إلى أنها تحاول السيطرة على الخوف بالاندماج في الشخصية التي تجسدها في العمل الفني.

وتابعت «دينا الشربيني» خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»: «في خوف مسيطر علينا أثناء تصوير المشاهد والجمهور هيقدر ده»، مضيفة أن الخوف من كورونا جاء في صالح الشخصية التي تجسدها في المسلسل لانها تقدم  شخصية مذبذبة.

وأوضحت «دينا الشربيني» أن هناك أماكن من الصعب التصوير فيها خوفا من التجمعات الخاصة بالمشاهد التي تحتاج إلى وجود جمهور، مؤكدا أننا نحاول على قدر المستطاع إخراج عمل جيد ونفس الوقت الالتزام بالتعليمات.

وأوضحت «دينا الشربيني» أن جميع الفنانين خائفين من إنتشار فيروس كورونا مثل كل الناس، ونتمنى ان نكون مع وسط أهلنا ولكن لدينا التزامات.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، انجي المقدم، ورجاء الجداوي.

مسلسل " لعبة النسيان" ويتناول المسلسل حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى.
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