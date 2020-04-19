AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دينا الشربيني تحكي تفاصيل مسلسلها الجديد.. وتعلن موعد انتهاء التصوير .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:49 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة دينا الشربيني ، كواليس تصوير مسلسل «لعبة النسيان»، مؤكدة أنه تم الإنتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل وقبل شهر رمضان سيتم الانتهاء منه.

وأكدت «دينا الشربيني» خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن أزمة كورونا كانت سببا في بعض العقبات أثناء التصوير خوفا من انتشار العدوى.

وأوضحت أن المسلسل مختلف عن أي عمل فني سابق، مضيفة أن «لعبة النسيان» يضم تفاصيل كثيرة إجتماعية وإنسانية ويختلف عن مسلسل «زي الشمس».

وأشارت إلى أن الفنان أحمد داود قدم شخصية رائعة في المسلسل وله حضور كبير خاصة أنها سعيدة بمشاركته معها في المسلسل مثل الأعمال السابقة التي قدموها مع بعض.

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي.

مسلسل "لعبة النسيان" يتناول حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بوستر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني بعدسة مصور الهضبة

للعام الثاني على التوالي.. مخرج مسلسل دينا الشربيني يعلن انسحابه

أحمد صفوت ينضم إلى فريق لعبة النسيان

على خير يارب.. رجاء الجداوي تروج لمسلسها الجديد «لعبة النسيان»

تتر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني قبل عرضه فى رمضان

دينا الشربيني: عمرو دياب بيخاف على نفسه وبيساعدني في الحظر

ترشيحاتنا

محامي النقاز يكشف إمكانية الصلح مع الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي

بسبب كورونا.. المصارع النمساوي فيلهلم أوت يعلن اعتناقه الإسلام.. فيديو

ساهموا في نشر الإسلام.. قصة أكبر قبيلة في أفريقيا

كيف نجح رامز جلال فى اصطياد نجوم الأهلي والزمالك ببرنامجه الجديد؟ .. اعرف القصة

بمفرده في المنزل.. شاهد ظهور شبح خلف شاب يرقص على تيك توك.. فيديو

اتحاد الكرة يطالب الأهلي بسداد 15 ألف فرنك سويسرى لـ فيفا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

وسيلة الفراعنة لاستجابة الدعوات.. سر ارتباط البيض بـ شم النسيم