دينا الشربيني تحكي تفاصيل مسلسلها الجديد.. وتعلن موعد انتهاء التصوير .. فيديو

كشفت الفنانة دينا الشربيني ، كواليس تصوير مسلسل «لعبة النسيان»، مؤكدة أنه تم الإنتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل وقبل شهر رمضان سيتم الانتهاء منه.





وأكدت «دينا الشربيني» خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» أن أزمة كورونا كانت سببا في بعض العقبات أثناء التصوير خوفا من انتشار العدوى.





وأوضحت أن المسلسل مختلف عن أي عمل فني سابق، مضيفة أن «لعبة النسيان» يضم تفاصيل كثيرة إجتماعية وإنسانية ويختلف عن مسلسل «زي الشمس».





وأشارت إلى أن الفنان أحمد داود قدم شخصية رائعة في المسلسل وله حضور كبير خاصة أنها سعيدة بمشاركته معها في المسلسل مثل الأعمال السابقة التي قدموها مع بعض.



