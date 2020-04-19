دينا الشربيني: رجاء الجداوي جابتلي مخلل فظيع .. وأحمد داوود طالب منها حواوشي .. فيديو

وأضافت «دينا الشربيني»: الفنانة رجاء الجداوي لديها خبرة جيدة في تقديم الأكلات الشهية، وتابعت : «رجاء الجداوي جابتلي مخلل فظيع.. وأحمد داوود طالب منها حواوشي».

يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي.





مسلسل "لعبة النسيان" يتناول حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى.