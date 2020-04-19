دينا الشربيني: رجاء الجداوي جابتلي مخلل فظيع .. وأحمد داوود طالب منها حواوشي .. فيديو

عبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «لعبة النسيان» الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن المسلسل يضم عدد كبير من الفنانين الكبار والنجوم الشابة أبرزهم رجاء الجداوي ومحمود قابيل وأحمد داوود وعلى قاسم وأسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم وأحمد صفوت.
وقالت «دينا الشربيني» خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها لأول مرة تقدم عمل فني مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، مضيفة أنها تكتسب خبرات كثيرة من الفنانة رجاء الجداوي ودائما تقدم لها نصائح.
وأضافت «دينا الشربيني»: الفنانة رجاء الجداوي لديها خبرة جيدة في تقديم الأكلات الشهية، وتابعت : «رجاء الجداوي جابتلي مخلل فظيع.. وأحمد داوود طالب منها حواوشي».
يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي.
مسلسل "لعبة النسيان" يتناول حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى.