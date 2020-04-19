13869 حالة وفاة.. حاكم نيويورك: نبدأ الآن الشوط الثاني من معركة كورونا

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إن الولاية وصلت إلى "مابين الشوطين" في معركتها ضد فيروس كورونا





وبحسب "سي إن إن"، أكد كومو أن ولايته لم تنتصر في المعركة بعد، وأن أي خطة لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تستند إلى البيانات والاختبارات.





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وأضاف كومو أن نيويورك بحاجة إلى التعلم من هذه التجربة والتركيز على إعادة البناء.





وقال كومو إن المرحلة الثانية من خطة الولاية لإعادة فتح الاقتصاد ستتطلب من سكان نيويورك ألا يضروا، وأن يكونوا أكثر ذكاءً ويطوروا اختبارات جديدة ويتعلموا الدروس لإعادة البناء بشكل أفضل.





وسجلت ولاية نيويورك 507 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 13.869.





كما سجلت الولاية 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وقال كومو إن ولاية نيويورك تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا ، "تبين لنا أن النقطة المرتفعة التي وصلنا لها لم تكن نقطة بل كانت هضبة، لقد وصلت إلى نقطة عالية (الذروة) وبقينا عندها لبعض الوقت".





وأضاف أن إذا استمرت البيانات في هذا الاتجاه ، فإن الولاية تكون قد تجاوزت نقطة الذروة، مشددا على أن سلوكيات الجميع خلال المرحلة الحالية والمقبلة سيحدد انحسار أم تفشي فيروس كورونا في الولاية.





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وبذلك تكون وصلت حصيلة الوفيات اليومية في ولاية نيويورك الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، حيث انخفض عدد الوفيات اليومي في ولاية نيويورك انخفض إلى أقل من 550 شخصا لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين في الـ24 ساعة الأخيرة، مع استمرار انخفاض تكدس المستشفيات.





وسجلت الولاية 540 حالة وفاة يوم الجمعة بفيروس كورونا وهو أدنى رقم منذ 1 أبريل.