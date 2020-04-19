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ديني

24 معلومة سريعة.. ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:33 م
24 معلومة سريعة..
24 معلومة سريعة.. ما يفطر وما لا يفطر في رمضان
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محمود ضاحي
حددت دار الإفتاء المصرية 24 معلومة حول ما يفطر وما لا يفطر خلال شهر رمضان، موضحة أن التبرد بالماء لا يفطر وأيضا العطور والروائح وتطهير اليدين بالكحول.


 وفيما يلي 24 أمرا هاما يوضح ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

1-. الأكل والشرب ناسيًا: لا يفطر.

2. التبرد بالماء: لا يفطر.

3. العطور والروائح: لا تفطر.

4. تطهير اليدين بالكحول: لا يفطر.

5. الغسيل الكلوي: لا يفطر.

6. القيء عن غير عمد: لا يفطر.

7. المراهم والكريمات: لا تفطر.

8. الحقن (عضل أو وريد): لا تفطر.

9. قطرة العين: لا تفطر.

10. مرطبات البشرة: لا تفطر.

11. وضع مرطب الشفاه: لا يفطر.

12. نقل الدم: لا يفطر.

13. بلع الريق: لا يفطر.

14. تذوق الطعام باللسان دون بلعه: لا يفطر.

15. خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر.

16. استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف: لا يفطر.

17. التدخين: يفطر.

18. بخاخة الربو: تفطر.

19. دم الحيض والنفاس: يفطر.

20. القيء عمدًا في نهار رمضان: يفطر.

21. الجماع في نهار رمضان: يفطر.

22. غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا يفطر.

23. قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب: لا تفطر.

24. قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطر.
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