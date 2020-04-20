AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل يوسف: قدمنا أفضل أجيال الكرة المصرية في 2003

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه تشرف بالعمل مساعدًا لحسن شحاتة في صفوف منتخب مصر للشباب مطلع الألفية الحالية.


وقال تيجانا خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" استمتعت كثيرًا بالعمل مع حسن شحاتة في تدريب منتخب مصر للشباب وحققنا لقب أمم أفريقيا 2003 وبلغنا مونديال الشباب وقتها".


وواصل تصريحاته:" قدمنا جيلا واعدا ومميزا للكرة المصرية وقتها ضم عماد متعب وحسني عبدربه والراحل محمد عبدالوهاب وغيره من النجوم الذين كانوا نواة للمنتخب الأول".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسماعيل يوسف: محظوظ بوجود أشقائي في حياتي.. فيديو

إسماعيل يوسف: استمعت باللعب بجوار أحمد الكاس

إسماعيل يوسف مداعبا طارق يحيي: لم تمرر لي الكرة في مواجهة الأهلي

إسماعيل يوسف: الجميع توقع خسارة مصر أمام هولندا بالتسعة في كأس العالم

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. درة تراوغ لإخفاء علاقتها العاطفية.. القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي

ملك الأردن يتحدث عن تدابير تسببت في خفض معدل الإصابة بكورونا

7 أشياء تدمر ناقل الحركة في السيارة احذرها

وفاة أسطورة ريال مدريد السابق

الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح

لمنع انتقال فيروس كورونا.. 5 خطوات لتعقيم موبايلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج