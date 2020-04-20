إسماعيل يوسف: قدمنا أفضل أجيال الكرة المصرية في 2003

قال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه تشرف بالعمل مساعدًا لحسن شحاتة في صفوف منتخب مصر للشباب مطلع الألفية الحالية.









وقال تيجانا خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" استمتعت كثيرًا بالعمل مع حسن شحاتة في تدريب منتخب مصر للشباب وحققنا لقب أمم أفريقيا 2003 وبلغنا مونديال الشباب وقتها".









وواصل تصريحاته:" قدمنا جيلا واعدا ومميزا للكرة المصرية وقتها ضم عماد متعب وحسني عبدربه والراحل محمد عبدالوهاب وغيره من النجوم الذين كانوا نواة للمنتخب الأول".