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مصطفى بكري: كل إنسان وطني يدرك دور الدولة المصرية في الفترة الماضية.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:40 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، إن كل إنسان وطني حقيقي يدرك تماما الدور المحورى الذى قامت به الدولة المصرية في الفترة الماضية في أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مصطفى بكري، خلال حوارة في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن هذه الأزمة أثبتت ان هناك إدارة حقيقة لادارتها وتميزت بكفاءة ونزاهة ومصداقية ووعي بحقائق الأمور وبشفافية .

واوضح مصطفى بكري، ان المصريين لاول مرة يروا ادارة حكيمة كما اننا لاول مرة ندخل ازمة مثل ازمة فيروس كورونا ولكن قبلها راينا أزمة السيول ورأينا كيف أدارت الحكومة هذا الملف بوعي وادراك .

وتابع مصطفي بكرى ، أن عند قدوم أزمة كورونا بدى الي البعض ان الدولة غائبة ولكن في جميع المجالات ومنها الصحة والامن والاستقرار والمسألة التموينية وجدنا ان الدولة كانت على استعداد لكل هذا .

واستكمل مصطفى بكرى ، أن المحافظين كانوا علي تنسيق مستمر ودعم مستمر من الدولة للمحافظات ومتابعتها ورفع تقارير المحافظات اول باول الي الرئيس السيسي .



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