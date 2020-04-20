رغم أنف وباء كورونا .. كيف تقضي شم نسيم مثاليا في بيتك

يحتفل المصريون اليوم بعيد

شم النسيم

فهو من المناسبات

التي

ينتظرها الكثير من الأسر المصرية من أجل الخروج إلى المنتزهات والاستمتاع بالأجواء الربيعية المبهجة والهواء النقي، ولكن يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب انتشار وباء كورونا.