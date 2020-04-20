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رغم أنف وباء كورونا.. كيف تقضي شم نسيم مثاليا في بيتك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:11 ص
رغم أنف وباء كورونا
رغم أنف وباء كورونا .. كيف تقضي شم نسيم مثاليا في بيتك
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هاجر هانئ
يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم فهو من المناسبات التي ينتظرها الكثير من الأسر المصرية من أجل الخروج إلى المنتزهات والاستمتاع بالأجواء الربيعية المبهجة والهواء النقي، ولكن يختلف هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب انتشار وباء كورونا. 

وفى ظل انتشار فيروس كورونا أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعض القرارات و الإجراءات المشددة لمواجهة  التكدس يوم شم النسيم  و منع أنتشار فيروس كورونا و التى كان أبرزها  الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.

فلا يقتصر الاحتفال بشم النسيم على الخروج فقط فهناك العديد من الأفكار التى  تساعدك فى قضاء هذا اليوم بشكل مثالي و مختلف فى البيت، وأبرزها ...

-شاركى أطفالك فى الأنشطة المختلفة التى يحبونها مثل تلوين البيض أو ممارسة بعض الرياضات المختلفة.
-القيام بالأعمال الفنية بالقص و اللصق 
- التشجيع على القراءة 
- تحضير الأكلات المحببة فى يوم شم النسيم مثل الترمس و الحمص و غيرهم
-تزيين المنزل ببعض  الأفكار و الديكورات البسيطة  التى تمنحك الشعور بالسعادة 
- نشر التفاؤل و الأمل بين أفراد أسرتك 


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