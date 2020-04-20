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محافظات

محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية صباح اليوم الاثنين، بطول كورنيش المدينة بدءا من المنتزه وحتى منطقة بحري، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في احتفالات شم النسيم لمنع تجمعات وتواجد المواطنين على الكورنيش، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين. 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وكافة الأجهزة المعنية. 

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية للكورنيش بجميع أنحاء المحافظة ، وتمركزت الكوردونات الأمنية، بدءا من مساء أمس مع بدء حظر تنقل المواطنين في الثامنة مساء وحتى صباح غد الثلاثاء، لمنع تواجد أي مواطن على الكورنيش. 

وأشار "الشريف" إلى أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تصب في الأساس في صالح المواطن المصري والحفاظ على صحته من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم
محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم
محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم
محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم
محافظ الإسكندرية: جميع المسئولين موجودون في الشارع على مدار اليوم
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