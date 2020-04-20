AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة في التاريخ.. تداول العقود الآجلة للنفط الأمريكي بالسالب

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.

وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

في الوقت نفسه، تراجع خام برنت القياسي العالمي، الذي امتد بالفعل إلى عقد يونيو، بنسبة 6.2٪ إلى 26.35 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط ، الذي ينتهي في 19 مايو ، بنسبة 10٪ تقريبًا إلى 22.54 دولار للبرميل. كما انخفض عقد يوليو بنسبة 5٪ تقريبًا عند 28 دولارًا للبرميل.

كان الجزء الأمامي من ‘منحنى’ العقود الآجلة للنفط ، وهو عقد مايو الذي ينتهي يوم الثلاثاء ، هو الأكثر تضررًا لأنه ينطبق على الوقود المقرر تسليمه في حين أن معظم البلاد لا تزال مغلقة بسبب فيروس كورونا. 

المشترون الوحيدون لعقود النفط الآجلة لهذا العقد هم الكيانات التي ترغب في استلام التسليم فعليًا مثل مصفاة أو شركة طيران. لكن صهاريج التخزين مليئة حتى لا تحتاجها.

الفارق بين عقدي مايو ويونيو - المعروفين بالشهر الأول والشهر الثاني - هو الآن الأوسع في التاريخ ، وفقًا لجيف كيلبرج من KKM Financial.  الذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني  إن ‘هذه ظاهرة بسبب انتهاء عقد الشهر الأول إلى جانب الانخفاض التاريخي في النفط الخام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 1.30 دولار ليسجل 58.48 دولار

النفط يهبط لأدنى مستوى في 17 عاما مع انحسار التفاؤل بشأن اتفاق أوبك وقطاع النفط بتكساس

تراجع سعر نفط خام القياس العالمي 2.89%

تراجع أسعار النفط اليوم.. خام برنت ينخفض

تراجع أسعار النفط لأقل مستوى لها منذ 18 عاما.. تعرف على السبب

أكبر زيادة أسبوعية في التاريخ.. ارتفاع أسعار النفط 14%

ترشيحاتنا

صينيون يصطادون الفئران الخيزران لطبخها بمئة طريقة

قادمة من شرق ليبيا.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة.. ودرجة الحرارة تصل إلى 38

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أحدث ظهور.. ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها اللافت

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة