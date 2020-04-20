لأول مرة في التاريخ.. تداول العقود الآجلة للنفط الأمريكي بالسالب

قالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.





وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.





وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.





في الوقت نفسه، تراجع خام برنت القياسي العالمي، الذي امتد بالفعل إلى عقد يونيو، بنسبة 6.2٪ إلى 26.35 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط ، الذي ينتهي في 19 مايو ، بنسبة 10٪ تقريبًا إلى 22.54 دولار للبرميل. كما انخفض عقد يوليو بنسبة 5٪ تقريبًا عند 28 دولارًا للبرميل.





كان الجزء الأمامي من ‘منحنى’ العقود الآجلة للنفط ، وهو عقد مايو الذي ينتهي يوم الثلاثاء ، هو الأكثر تضررًا لأنه ينطبق على الوقود المقرر تسليمه في حين أن معظم البلاد لا تزال مغلقة بسبب فيروس كورونا.





المشترون الوحيدون لعقود النفط الآجلة لهذا العقد هم الكيانات التي ترغب في استلام التسليم فعليًا مثل مصفاة أو شركة طيران. لكن صهاريج التخزين مليئة حتى لا تحتاجها.





الفارق بين عقدي مايو ويونيو - المعروفين بالشهر الأول والشهر الثاني - هو الآن الأوسع في التاريخ ، وفقًا لجيف كيلبرج من KKM Financial. الذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن ‘هذه ظاهرة بسبب انتهاء عقد الشهر الأول إلى جانب الانخفاض التاريخي في النفط الخام".